محتجون يتظاهرون قرب أحد الأفران.. ما السبب؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عدداً من الاهالي في منطقة الزاهرية - طرابلس نفذوا وقفة اجتجاجية بالقرب من افران المير، مطالبين بلدية طرابلس لاستكمال طمر حفرة كبيرة كان قد تم فتحها من قبل احدى الشركات المتعهدة ولم يعاد طمرها.وتسبب هذا الأمر بتسرب المياه الى ملجأ عائد لاحد المباني في المنطقة المذكورة.