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لبنان

محتجون يتظاهرون قرب أحد الأفران.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عدداً من الاهالي في منطقة الزاهرية - طرابلس نفذوا وقفة اجتجاجية بالقرب من افران المير، مطالبين بلدية طرابلس لاستكمال طمر حفرة كبيرة كان قد تم فتحها من قبل احدى الشركات المتعهدة ولم يعاد طمرها.
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وتسبب هذا الأمر بتسرب المياه الى ملجأ عائد لاحد المباني في المنطقة المذكورة.
 
 
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