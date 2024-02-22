إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. وهذا ما تبين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة وبعض مناطق مدينة صيدا.

وقد تبيّن لاحقاً أنّ شباناً أطلقوا النار خلال "زفة عروس".