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لبنان

إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة وبعض مناطق مدينة صيدا.
 
وقد تبيّن لاحقاً أنّ شباناً أطلقوا النار خلال "زفة عروس".
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