Advertisement

لبنان

حتّى الأبقار لم تسلم من القصف في الجنوب.. إليكم ما قام به العدوّ الإسرائيليّ قبل قليل

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1167200-638442091052730426.jpg
Doc-P-1167200-638442091052730426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض منطقة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.
وقد سقطت قذيفة بشكل مباشر على مزرعة للأبقار. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تطورات الجبهة الجنوبية: مسيّرة اسرائيلية أغارت على حاوية في أرض زراعية في الوزاني
lebanon 24
22/02/2024 17:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تتعرض منطقة الوزاني الآن لقصف مدفعي عنيف يستهدف المزارع والبيوت
lebanon 24
22/02/2024 17:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تلقّينا بلاغاً عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن
lebanon 24
22/02/2024 17:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعرّض محيط الوزاني صباحا لقصف مدفعي عنيف
lebanon 24
22/02/2024 17:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الوزاني

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:10 | 2024-02-22
09:46 | 2024-02-22
09:36 | 2024-02-22
09:11 | 2024-02-22
09:02 | 2024-02-22
08:39 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24