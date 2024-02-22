بيان عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:

مرّة جديدة تمعن الحكومة في التلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين، وفي إقامة شرخٍ بين الفئات الوظيفيّة من خلال التمييز في العطاءات، وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم التي تطيح بكل ما يسمّى مساعدات اجتماعيّة، بدل إيجاد حلٍّ عادل يعيد للرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة. ومرّة جديدة تحاول هذه الحكومة إيهام الموظفين والمتقاعدين بأنّ مصالحهم متضاربة، فتلغي ما أعطت لفئة وظيفية بدل أن تعطي لمن حُرم.

Advertisement