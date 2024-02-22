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لبنان
تمام سلام بحث مع مولوي في الأوضاع العامة
Lebanon 24
22-02-2024
|
07:44
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استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيطبة، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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