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لبنان

تمام سلام بحث مع مولوي في الأوضاع العامة

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:44
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استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيطبة، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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