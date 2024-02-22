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لبنان

رسالة مباشرة من نتنياهو إلى حزب الله.. ماذا قال فيها؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 08:04
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قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من شمال الجولان: "على حزب الله أن يفهم أننا سنعيد الأمن إلى الشمال سياسيا إذا أمكن، وإلا عسكريا". 
 
 
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