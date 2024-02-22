كانت تعبر الطريق.. صدمها بسيارته وفرّ! (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيدة لحادث صدم من قبل سيارة لدى عبورها الطريق في محيط حديقة المنشية في منطقة التل طرابلس، مما ادى الى اصابتها.

وفر سائق السيارة الى جهة مجهولة.