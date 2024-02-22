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لبنان

منازل تتعرض للقصف في بليدا

Lebanon 24
22-02-2024 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة بليدا مستهدفاً 3 منازل، كما أطلق قذائف فسفورية على البلدة المذكورة. 
 
 
 
 
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