شهداء وجرحى.. بالفيديو غارتان إسرائيليتان على شقة في كفررمان

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدو الاسرائيلي استهدف بصواريخ ذكية أحد المباني، خلف مدرسة البنات الرسمية، في منطقة كفررمان.

واخترقت الصواريخ سقف المبنى المذكور، ما أدى إلى انفجار أحدها.

وأسفر الاستهداف عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي موازاة ذلك، يشهد أوتوستراد كفررمان زحمة سير خانقة.

من جانبها، طلبت بلدية كفررمان من كل المواطنين، عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفاً من غارات مماثلة، وافساحاً في المجال للجهات المعنية بالقيام بعملها، وتفاديا لوقوع اصابات بالارواح، وذلك بعد العدوان الجوي الذي طال البلدة.

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفررمان قرب النبطية جنوبي لبنانhttps://t.co/mo6ASjCfQw #lebanon24 pic.twitter.com/2e67vg9r60 — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 22, 2024 Advertisement