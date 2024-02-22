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لبنان

فقد منذ أيام عند "كاليري سمعان"... هل تعرفون شيئاً عنه؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:16
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: جوان علي خالد (من مواليد عام 2000، سوري) الذي فقد بتاريخ 19-2-2024 في محلة كاليري سمعان.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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