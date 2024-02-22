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لبنان

عاجل من بلدية كفررمان.. هذا ما طلبته من المواطنين

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:37
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طلبت بلدية كفررمان من كل المواطنين، عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفاً من غارات مماثلة، وافساحاً في المجال للجهات المعنية بالقيام بعملها، وتفاديا لوقوع اصابات بالارواح، وذلك بعد العدوان الجوي الذي طال البلدة.
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