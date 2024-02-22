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لبنان
مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
10:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة مطلوب مجهول الهوية، مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.
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لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 8101710-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون.
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