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لبنان

منذ 140 يومًا.. هذا ما فعلته صواريخ ومسيّرات حزب الله بمنطقة الجليل الأعلى!

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:27
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مع اشتداد المعارك على الجبهة الشمالية بين حزب الله وقوات الإحتلال الإسرائيلي، التي ترافقت بتوسيع حزب الله لنطاق عملياته، مستهدفًا من خلالها المستوطنات الإسرائيلية القريبة من لبنان، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منطقة الجليل الأعلى باتت مغلقة اليوم بشكل كلي، خوفًا من هذه الهجمات.
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وأضافت أن "السكان يعيشون في حالة حرب منذ 140 يوماً تحت تهديد المسيرات والصواريخ".(الميادين)
المصدر: الميادين

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