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لبنان

إنقاذ مواطن في الدكوانة

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:34
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أنقد عناصر من الدفاع المدني أحد المواطنين بواسطة معدات الإنقاذ الهيدروليكيّة، بعدما علقت رجله داخل مجرى للمياه في الدكوانة - المتن. 
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