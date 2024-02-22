بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟

علم "لبنان 24"، أن عنصرين من "حزب الله" استشهدا في الغارة الإسرائيليّة على منطقة كفررمان اليوم.

وبحسب المعلومات، فقد استشهد:

- حسن صالح من بلدة عدشيت

Advertisement

- هشام عبدالله من بلدة الخيام



