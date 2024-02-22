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لبنان

بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:01
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علم "لبنان 24"، أن عنصرين من "حزب الله" استشهدا في الغارة الإسرائيليّة على منطقة كفررمان اليوم.
 
 
وبحسب المعلومات، فقد استشهد:
 
- حسن صالح من بلدة عدشيت
 
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- هشام عبدالله من بلدة الخيام 
 
 
 

 
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