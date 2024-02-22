15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضرباتهم قاتلة.. هجمات حزب الله تمنع أهالي الشمال من العودة إلى منازلهم
Lebanon 24
22-02-2024
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق خبير الشؤون العسكرية في "القناة 13" الإسرائيلية، أور هيلر، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جبل الشيخ اليوم، معتبراً أنّ "الرسالة هي أننا نحاول يومياً إبعاد مقاتلي حزب الله نحو الشمال عبر وسائل جراحية، مثل هجمات سلاح الجو والاغتيالات"، مشيرًا إلى أننا "نجرب هذه الطريق، ونجرب عبر الطريقة السياسية"، مذكراً بأنه "مضى على نزوح سكان الشمال، أكثر من أربعة أشهر، وتبدو عودتهم أبعد من عودة السكان في الجنوب".
Advertisement
كما تساءل هيلر: "ماذا لو لم يُعِد الجهد المبذول حالياً السكان؟ هل سيتم إبعاد عناصر حزب الله بوسائل جراحية، أم ستعطى فرص إضافية للوسيط الأميركي هوكشتاين؟".
وكان نتنياهو، قد صرّح في لقائه اليوم، عناصر من "الجيش" الإسرائيلي، في جبل الشيخ، قائلاً: "إننا في الشمال لدينا هدف بسيط، وهو إعادة السكان. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى استعادة الشعور بالأمن، واستعادة الأمن، وسوف يتحقق ذلك".
مضيفاً، أنّ "إسرائيل" لن تتهاون في تحقيق الأمن في الشمال، "وسيتم ذلك إما بالطريقة العسكرية، إذا اضطررنا لها، أو بالطريقة السياسة إذا أمكن".
وتعكس تصريحات المسؤولين في الشمال الإحباط الذي يعيشه المستوطنون، إذ قال رئيس مجلس الجليل الأعلى، غيورا زالتس، لصحيفة "هآرتس"، في مقال نشر على موقعها اليوم، إنّ "الحكومة ليست معنا في هذه الحرب".
وأضاف: "الكثير من مؤسساتنا التعليمية غير محصنة، لكن حتى هذه اللحظة، لم تدخل الحكومة في الحدث، ولا أحد لديه سلطة اتخاذ القرارات يتحدث إلينا، ونحن ليس لدينا ببساطة أي شخص اليوم، يمكنه ويعرف ولديه السلطة لمعالجة شؤوننا".
بدوره، يقول شمعون بن غيدا، منسق الأمن لمستوطنة المنارة، للصحيفة، إنّ أكثر من "نصف المنازل في المستوطنة تضررت في الحرب"، مشيراً إلى "تصنيف الجزء الجنوبي بأكمله من المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة لأنه عُرضة للنيران".(الميادين)
المصدر: الميادين
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
15:21 | 2024-02-21
21/02/2024 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
03:44 | 2024-02-22
22/02/2024 03:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟
Lebanon 24
بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟
12:01 | 2024-02-22
22/02/2024 12:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
15:50 | 2024-02-21
21/02/2024 03:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت على الطاولة.. بطلة مسلسل "الخائن" تحتفل بعيدها في بيروت (صور)
Lebanon 24
رقصت على الطاولة.. بطلة مسلسل "الخائن" تحتفل بعيدها في بيروت (صور)
00:23 | 2024-02-22
22/02/2024 12:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:37 | 2024-02-22
أُصيبا بجروح... كلاب شاردة هاجمت شخصين في طرابلس
14:18 | 2024-02-22
تصريح عاجل لوزير التربيّة... إليكم ما أعلنه عن شهادة "البريفيه"
14:09 | 2024-02-22
مسؤول بارز في "الحزب"... ماذا قالت إسرائيل عن حسن صالح؟
13:35 | 2024-02-22
توتّر كبير.. تبادل إطلاق نار كثيف بين المباني السكنيّة (صور)
13:32 | 2024-02-22
أوّل ردّ من "الحزب" على غارة كفررمان... هذا ما فعله مساء اليوم
13:08 | 2024-02-22
استهدفته إسرائيل اليوم في كفررمان.. من هو الخبير حسن محمود صالح؟
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
22/02/2024 22:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
22/02/2024 22:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
22/02/2024 22:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24