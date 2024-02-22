بالصور... الجيش أحبط تسلل نحو 600 سوريّ

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات.

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