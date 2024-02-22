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لبنان

استهدفته إسرائيل اليوم في كفررمان.. من هو الخبير حسن محمود صالح؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 13:08
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بصواريخ ذكية أحد المباني، خلف مدرسة البنات الرسمية، في منطقة كفررمان.
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واخترقت الصواريخ سقف المبنى المذكور، ما أدى إلى انفجار أحدها.

وأسفر الاستهداف عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
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استكمالا لعملية استهدافاتها للقادة الأمنيين، تعرّض مبنى خلف مدرسة البنات الرسمية، في منطقة كفررمان إلى قصف بصواريخ ذكية، أدت إلى استشهاد عناصر تابعة لحزب الله كانوا متواجدين بالمبنى.
 
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ومن بين الشهداء، أعلن حزب الله عن استشهاد حسن محمود صالح "جعفر"، الذي عُلم بأنّه قيادي، استلم مهام أساسية داخل الحزب، حيث أشارت مصادر صحافية إلى أن صالح  يعتبر من أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله.(بلينكس)
 
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