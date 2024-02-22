استهدفته إسرائيل اليوم في كفررمان.. من هو الخبير حسن محمود صالح؟

استكمالا لعملية استهدافاتها للقادة الأمنيين، تعرّض مبنى خلف مدرسة البنات الرسمية، في منطقة كفررمان إلى قصف بصواريخ ذكية، أدت إلى استشهاد عناصر تابعة لحزب الله كانوا متواجدين بالمبنى.

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ومن بين الشهداء، أعلن حزب الله عن استشهاد حسن محمود صالح "جعفر"، الذي عُلم بأنّه قيادي، استلم مهام أساسية داخل الحزب، حيث أشارت مصادر صحافية إلى أن صالح يعتبر من أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله.(بلينكس)

