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لبنان

أوّل ردّ من "الحزب" على غارة كفررمان... هذا ما فعله مساء اليوم

Lebanon 24
22-02-2024 | 13:32
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان،‎ ‎استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مساء اليوم، ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا".
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كما أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف ‌‌‏‌‌موقع ‏بركة ريشا بصاروخي بركان وأصابه إصابة مباشرة".
 
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