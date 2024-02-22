أوّل ردّ من "الحزب" على غارة كفررمان... هذا ما فعله مساء اليوم

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان،‎ ‎استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مساء اليوم، ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا".

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