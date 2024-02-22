تصريح عاجل لوزير التربيّة... إليكم ما أعلنه عن شهادة "البريفيه"

قال وزير التربيّة عباس الحلبي "مصرّون على إجراء الامتحانات الرسمية، وسنقوم بوضع نموذج خاص لتلاميذ الجنوب لا يزال قيد الدرس، وسنأخذ كل هواجسهم بعين الاعتبار وسنُعلن عنه في وقت قريب".

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وأعلن الحلبي في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "الوزارة تتّجه إلى إلغاء شهادة "البريفيه"، وإخضاع تلاميذ الصف التاسع لامتحان موحّد تُجريه المدارس".

وأضاف: "أُطمئن جميع التلاميذ بأن ورشة إعادة النظر بالمناهج التعليمية بلغت مرحلتها الرابعة، وإلغاء شهادة البريفيه جزء منها"، وقال: "سنُحافظ على المستوى التعليمي في لبنان ولن نُقفل المدارس".

وعن جلسة مجلس الوزراء غداً، قال الحلبي: "لن أقبل بشطب أموال المودعين ولا بالقضاء على القطاع المصرفي، وأيّ نهضة اقتصادية تحتاج إلى قطاع مصرفيّ قويّ".