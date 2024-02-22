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لبنان

تصريح عاجل لوزير التربيّة... إليكم ما أعلنه عن شهادة "البريفيه"

Lebanon 24
22-02-2024 | 14:18
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قال وزير التربيّة عباس الحلبي "مصرّون على إجراء الامتحانات الرسمية، وسنقوم بوضع نموذج خاص لتلاميذ الجنوب لا يزال قيد الدرس، وسنأخذ كل هواجسهم بعين الاعتبار وسنُعلن عنه في وقت قريب".
 
 
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وأعلن الحلبي في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "الوزارة تتّجه إلى إلغاء شهادة "البريفيه"، وإخضاع تلاميذ الصف التاسع لامتحان موحّد تُجريه المدارس".
 
 
 
وأضاف: "أُطمئن جميع التلاميذ بأن ورشة إعادة النظر بالمناهج التعليمية بلغت مرحلتها الرابعة، وإلغاء شهادة البريفيه جزء منها"، وقال: "سنُحافظ على المستوى التعليمي في لبنان ولن نُقفل المدارس".
 
 
 
وعن جلسة مجلس الوزراء غداً، قال الحلبي: "لن أقبل بشطب أموال المودعين ولا بالقضاء على القطاع المصرفي، وأيّ نهضة اقتصادية تحتاج إلى قطاع مصرفيّ قويّ".
 
 
 
 
 
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