أُصيبا بجروح... كلاب شاردة هاجمت شخصين في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلاباً شاردة هاجمت المواطنين س.خ وج.خ، أثناء مرورهما على متن دراجة ناريّة، في محلة شارع المئتين في طرابلس.

وقد تعرّض المواطنان لجروحٍ في قدميهما.