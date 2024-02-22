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لبنان

أُصيبا بجروح... كلاب شاردة هاجمت شخصين في طرابلس

Lebanon 24
22-02-2024 | 14:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلاباً شاردة هاجمت المواطنين س.خ وج.خ، أثناء مرورهما على متن دراجة ناريّة، في محلة شارع المئتين في طرابلس.
 
 
وقد تعرّض المواطنان لجروحٍ في قدميهما.
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كلاب

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