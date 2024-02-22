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لبنان

تحليق مسيّرات إسرائيليّة على علو منخفض جدّاً في أجواء الغازية والزهراني

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض جدّاً في أجواء الغازية الزهراني.
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