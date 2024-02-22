الوضع متوتّر الآن... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف وطائرات إسرائيليّة تُحلّق فوق هذه المناطق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار مرتين على بلدة بليدا الجنوبيّة.

كما استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة منطقة وادي السلوقي وطريق الدردارة - سهل مرجعيون.

Advertisement

وتعرّض حيّ كركزان وأطراف بلدة ‫ميس الجبل‬ لقصف مدفعيّ بالقذائف الفوسفوريّة.

وانفجرت صواريخ إعتراضيّة أطلقتها القبة الحديديّة، فوق بلدة ميس الجبل وجوارها.

كذلك، حلّقت مسيّرات إسرائيليّة على علو منخفض جدّاً، في أجواء الغازية الزهراني.

كما شهدت أجواء البقاع وبعلبك تحليقاً مُكثّفاً لطيران الإستطلاع.

في المقابل، تمّ إطلاق صواريخ من القطاع الشرقيّ، على مواقع العدوّ الإسرائيليّ.