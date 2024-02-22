صواريخ تنطلق من لبنان باتّجاه مواقع العدوّ... وسماع أصوات إنفجارات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صواريخ من القطاع الشرقيّ في لبنان، على مواقع للعدوّ الإسرائيليّ.

وأضافت أنّ القبة الحديديّة فشلت في اعتراض الكثير من الصواريخ، وقد سُمِعَت أصوات إنفجاراتها في الجولان السوريّ المحتلّ.