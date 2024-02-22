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تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وجود إقبال كثيف على شراء مولّدات الطاقة المنزلية في إسرائيل تخوّفاً من سيناريو العتمة.وقال مراسل "القناة 12" معيان بارتي، إنّ "الحديث عن عتمة في أنحاء إسرائيل في حال اندلعت حرب في الشمال يشكّل ضغطاً على مستهليكن كُثُر، وهذا ما يجعل الناس ببساطة تبدأ بالتجهّز بمولّدات كهربائية على أنواعها".وأشار إلى أنّ "متاجر الكهرباء تضع مولدات الكهرباء عند المدخل فعلياً لأنّ العديد من الناس يشترونها، والطلب عليها مرتفع جداً في هذه الأيام".وفي السياق عينه، ذكرت قناة "كان" أنّ "في إسرائيل يستعدّون لعددٍ من فترات العتمة وانقطاع الكهرباء على مساحة تزيد عن 60% من مساحة إسرائيل".ولفتت القناة إلى أنّ "انقطاعات في الكهرباء ستستمر لنحو 48 ساعة، إضافة إلى ذلك انقطاعات محلية في الكهرباء من المتوقع أن تستمر، في هكذا سيناريو، حتى ثلاثة أسابيع"، موضحةً أنّ "إدارة استهلاك الكهرباء من شأنها أن تؤدي إلى فصل الكهرباء بين مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم في كل منزل في إسرائيل".وأشارت إلى أنّ "ما يُقلق مسؤولي تشكيل الطوارئ في إسرائيل هو معالجة المرضى الموصولين بأجهزة تنفّس صناعي، وأولئك الذين يستعينون بأجهزة تنفّس، وذلك في حال حصول انقطاعات في الكهرباء واسعة وطويلة". (الميادين)