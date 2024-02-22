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لبنان
إعداد العدّة
Lebanon 24
22-02-2024
|
17:02
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بدأت سوبر ماركات كبيرة إعداد العدَّة لأزمات اقتصادية وغذائية، مرجحة خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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