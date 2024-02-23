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لبنان
الطقس المشمس سيتحوّل.. هذا ما سيحصل السبت الأب خنيصر يكشف
Lebanon 24
23-02-2024
|
00:44
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان مرتفعات جوّية تسيطر فوق مصر والجزائر وشبه الجزيرة العربية الامر الذي سيؤثر على لبنان بطقس مستقر يوم الجمعة بانتظار ان يتمدد منخفض جوّي مداري، من شمال بحر الاحمر نحو جنوب سوريا والأردن، فيمر لبنان بحالة عدم استقرار يوم السبت فتتساقط امطار محلية يكون تأثيرها ملحوظاً في جنوب لبنان والبقاع الغربي ومن ثمّ الجبال الغربية الوسطى، على ان تتراجع الامطار يوم الاحد وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.
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طقس يوم الجمعة غائم جزئياً، يتحوّل في ساعات المساء الى ممطر محلياً على ان تشتد الامطار والعواصف الرعدية خلال ساعات صباح السبت ولغاية بعد الظهر خاصة في الجنوب.
درجات الحرارة على الساحل : 20 نهاراً و 14 ليلاً
في البقاع: 17 نهاراً و 06 ليلا
على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -01 ليلاً
الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 85%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 19 درجة.
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