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لبنان

يحارب "بعدّة القوّات"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-02-2024 | 01:15
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وصف مصدر نيابي مستقل جلسة اللجان المشتركة الأخيرة بأنها كانت مسرحية منصوصة السيناريو مسبقاً، ولم تناقش أبداً البنود التربوية بالرغم من وجود المعنيين بهذا الشأن، من وزير التربية الى ممثلي المدارس الخاصة، بل أخذت منحى دستوريا، وكأنها تحولت الى مجلس دستوري .
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وقال المصدر "كان بطل هذه المعركة المعروفة النتائج سلفاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أصرَّ على رد القوانين للحكومة، ولكن اللافت في الموضوع أن بو صعب "حارب" في هذه الجلسة بعدة القوات وطلب منهم حشد النواب من أجل التصويت على عدم دستورية رد الحكومة للقوانين ، وفي ختام الجلسة تناغم في التصريحات مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وتقاسما  الحديث، فتكلم بو صعب عن قرار رد القوانين، فيما علّل عدوان الأسباب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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