أرسلان يهنئ السعودية: التاريخ الذي يجمعنا إرثٌ ينبغي الحفاظ عليه

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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "نتقّدم بالتهنئة الى المملكة العربيّة السعوديّة، ملكاً وحكومةً وشعباً، في ذكرى يوم التأسيس الذي يشكّل مناسبةً للتذكير بتاريخ المملكة ودورها، مع التوقّف عند النهضة التي تشهدها على يد وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان. كما نؤكّد على التاريخ الذي يجمع بلدَينا وشعبَينا، وهو إرثٌ ينبغي المحافظة عليه".