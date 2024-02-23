المخاتير "بينفعوه أكتر"

Advertisement

بعدما علّق المجلس الدستوري المادة المتعلقة بالرسوم البلدية في الموازنة العامة للعام 2024 بعد طعن "القوات اللبنانية" التي خاضت في الاصل "معركة البلديات" في أثناء مناقشة الموازنة عبر النائب زياد حواط، فتحت شهية بعض النواب للإستثمار شعبياً اليوم عبر إستقبال وفود إختيارية من المتنين واغداق الوعود عليهم بتقديم إقتراح قانون لتعديل رسم طابع المختار، في حين كان هذا البند واضحا في الموازنة وكانت إمكانية تعديله بسهولة أثناء المناقشة.المصدر البلدي ختم بعبارة "سعادته بحب المخاتير أكتر منا، يمكن هني بينفعوه".