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لبنان

تباين بين أطراف "المحور"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-02-2024 | 02:15
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يبدو أن هناك تباينا كبيرا بين أطراف "محور المقاومة" خصوصا في كيفية التعامل مع الجبهات خصوصاً بعد توقف المقاومة العراقية عن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق وهذا ما تسبب بإنزعاج او اقله استغراب لدى اكثر من طرف من اطراف "المحور" وكذلك "المقاومة الفلسطينية".
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وبحسب المصادر فإن الاجواء تشير الى ان هجوم المقاومة العراقية على القواعد العسكرية لم يكن ضرورياً وفق اكثر من طرف من اطراف المحور، وكان يمكن الاكتفاء باستهداف اسرائيل ومصالحها الاقتصادية في داخل فلسطين المحتلة او حتى في اماكن مختلفة في المنطقة.
وتشير المصادر إلى ان رضوخ الفصائل العراقية المتحالفة مع ايران للتهديدات الاميركية بشكل سريع كان له اثر سيء على الواقع المعنوي والعسكري وربما الاستراتيجي للمعركة الحالية التي تدور بين اسرائيل من جهة وحماس و"حزب الله" والحوثيين من جهة أخرى، لكن هذا التباين لم يصل الى مستوى الخلاف ولا يزال التنسيق قائما.


المصدر: لبنان 24

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