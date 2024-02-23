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لبنان

"حساسية زغرتاوية" وراء الهجوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-02-2024 | 02:45
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كان لافتا هجوم أحد "المحللين السياسيين" على الرئيس سعد الحريري وآدائه خلال فترة وجوده في لبنان، والتركيز على العشاء الذي جمعه برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في بيت الوسط .
المصدر اشار الى ان هذا "المحلل السياسي" مقرب من "قوى الرابع عشر من آذار" ولم يعتد على مهاجمة الرئيس الحريري، إلا أن زيارة فرنجية لـ"بيت الوسط" شكلت، لدى صديقه النائب الزغرتاوي، حساسية مما دفعه الى هذا الهجوم .
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المصدر: لبنان 24

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