ميقاتي باشر نشاطه في السرايا

باشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السرايا صباح اليوم حيث اطلع على التقارير الامنية الواردة قبل ان يباشر عقد سلسلة لقاءات واجتماعات، على أن يرأس بعد الظهر جلسة لمجلس الوزراء.

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