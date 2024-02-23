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لبنان

ميقاتي باشر نشاطه في السرايا

Lebanon 24
23-02-2024 | 01:10
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باشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السرايا صباح اليوم حيث اطلع على التقارير الامنية الواردة قبل ان يباشر عقد سلسلة لقاءات واجتماعات، على أن يرأس بعد الظهر جلسة لمجلس الوزراء.
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