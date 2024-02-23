التصعيد مستمرّ في الجنوب: استهدافات وقصف عنيف!

شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الاولى سلسلة من الاعتداءات، بدأت بإستهداف بلدة الوزاني برشقات رشاشة غزيرة وعدد من قذائف المدفعية ما ادى الى اصابة عسكري في الجيش وحصول اضرار بالمنازل ومزارع الماشية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وفي التفاصيل، تعرضت أحراج الصنوبر، صباح اليوم، بين مزرعة حلتا واحراج كفرشوبا وكفرحمام خراج الهبارية لقصف مدفعي عنيف من مواقع الاحتلال داخل مزارع شبعا المحتلة.

كما استهدف القصف العنيف والرشاشات الثقيلة بلدة الوزاني منذ منتصف الليل وحتى الآن، وهناك إصابة في الرأس لأحد المواطنين، وتضرر وتكسير في الأبواب والزجاج.

الى ذلك، سقطت غارة من مسيرة اسرائيلية على بليدا بصاروخ جو أرض، وتعرضت البلدة لقصف معادي بقذائف الهاون.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط 4 شهداء من الهيئة الصحية الاسلامية جراء غارة للاحتلال الاسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في بلدة بليدا ليلاً، وأنهت فرق الدفاع المدني صباح اليوم عملها في رفع الأنقاض.



ودوّت صافرات الإنذار في عددٍ من المستعمرات حيث أفيد عن الإشتباه بدخول طائرات المجال الجوي الإسرائيليّ وتحديداً في مسكاف عام، بيت هليل، مرغليوت، المنارة، معيان باروخ، كفرجلعاد، ميتولا وتال حاي.





كذلك، قالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك عمليات تحقق من سقوط مسيرات أو صواريخ في مستوطنة كريات شمونة حيث دوّت إنفجارات قويّة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوّت أيضاً في مستوطنات كفربلوم، شامير، كفرسولد، جونين، نيوت مرداخي، ديشون وغيرها.



في الوقت نفسه، تحدّث إعلام العدو الإسرائيلي عن إعتراض 3 أهداف في منطقة إصبع الجليل، فيما تحدثت صحيفة "النهار" اللبنانية عن إنفجار صاروخٍ اعتراضيّ في أجواء بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.