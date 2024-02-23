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لبنان

انزلاق كبير للتربة في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
23-02-2024 | 01:22
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حصل انزلاق كبير للتربة في جبل دير عمار صباح اليوم الجمعة وتحديدا في منطقة الكسارات - حقل الرماية أصدر صوتا هائلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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انزلاق

تربة

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