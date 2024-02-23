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لبنان

عملية رفع الأنقاض في بليدا انتهت.. والحصيلة 4 شهداء بغارة إسرائيلية

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:23
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أنهت فرق الدفاع المدني صباح اليوم الجمعة، عملها في رفع الأنقاض في بلدة بليدا الجنوبية الحدودية، جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز الدفاع المدني للهيئة الصحة الإسلامية في البلدة.
 
وكان العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل الأمس، أغار على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا، ما أدى إلى استشهاد 4 عناصر من الهيئة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وقد نعت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة، شهيدين من عناصرها وهما: المسعف محمد يعقوب اسماعيل من بلدة بليدا جنوب لبنان، وهو من مواليد 1994، والمسعف حسين محمد خليل من بلدة برعشيت – جنوب لبنان، وهو من مواليد 1997. 
 
كما نعت المقاومة الإسلامية، الشهيد محمد حسن طرّاف "أحمد" مواليد عام 1986 من بلدة بليدا في جنوب لبنان.
 
 
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