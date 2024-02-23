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لبنان

توقيف مروّج مخدّرات بالجرم المشهود... وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
23-02-2024 | 02:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي ومحيطها في الضّاحية الجنوبيّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هويّة المشتبه به وتوقيفه.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو: ب. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري) بتاريخ 8-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة المريجة، على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، تم ضبط:

-  /35/ مظروفًا من مادّة حشيشة الكيف.
- /59/ مظروفًا من مادّة الماريجوانا.
- /5/ طبّات بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين.
- مبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في محلّة الليلكي ومحيطها، على متن الدراجة التي أوقف على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
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