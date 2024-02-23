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لبنان

كركي يرفع الحد الأقصى لفرع "ضمان المرض والامومة"

Lebanon 24
23-02-2024 | 02:28
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أصدر الدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 743 قضى بموجبها تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح 45 مليون ل. ل. أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، وذلك اعتباراً من 1/3/2024.
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هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي اعتمده المدير العام لتدارك ومعالجة آثار الأزمات التي حلّت بالبلاد، ولاسيّما الماليّة منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم، ولا سيّما من خلال تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات التي يوفّرها الصندوق في فروعه الثلاث (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائليّة – تعويضات نهاية الخدمة).
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