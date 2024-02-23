إنفجارات قويّة وتسلل طائرات من لبنان.. ماذا يجري عند الحدود؟

تسود حالة من التوتر أجواء الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، وذلك عقب حديث إسرائيلي عن تسلل طائرات من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات.

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وفي التفاصيل، دوّت صافرات الإنذار في عددٍ من المستعمرات حيث أفيد عن الإشتباه بدخول طائرات المجال الجوي الإسرائيليّ وتحديداً في مسكاف عام، بيت هليل، مرغليوت، المنارة، معيان باروخ، كفرجلعاد، ميتولا وتال حاي.



كذلك، قالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك عمليات تحقق من سقوط مسيرات أو صواريخ في مستوطنة كريات شمونة حيث دوّت إنفجارات قويّة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوّت أيضاً في مستوطنات كفربلوم، شامير، كفرسولد، جونين، نيوت مرداخي، ديشون وغيرها.

في الوقت نفسه، تحدّث إعلام العدو الإسرائيلي عن إعتراض 3 أهداف في منطقة إصبع الجليل، فيما تحدثت صحيفة "النهار" اللبنانية عن إنفجار صاروخٍ اعتراضيّ في أجواء بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.