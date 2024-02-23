آخر معلومة عن حسن صالح الذي اغتالته إسرائيل أمس.. إليكم ما كُشف عنه

ذكرَ تقرير نشرته منصة "بلينكس" الإماراتية أنّ الشهيد حسن صالح الذي استهدفته إسرائيل في منطقة كفررمان، أمس الخميس، كان له دورٌ عسكريّ في جنوب لبنان منذ إندلاع الإشتباكات بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي يوم 8 تشرين الأول الماضي.

Advertisement



وأوضحَ التقرير أنّ صالح كان أحد العناصر الميدانيين في الحزب، مشيراً إلى أنه "ليس قيادياً"، كما أنهُ ليس من مسؤولي "الصف الثاني" في الحزب، أي أنه ليس في مرتبة القياديّ وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل في بلدة خربة سلم قبل أكثر من شهر.



وأشار التقرير إلى أن "صالح لم يكن عضواً في ما يعرف بالمجلس الجهادي بحزب الله، لكن كان أحد العناصر المعنية بالشؤون الميدانية المرتبطة بعمليات الحزب ضمن جنوب لبنان".



ولفت التقرير إلى أنّ صالح شارك في معارك حزب الله ضد "داعش" في جرود عرسال عام 2017، كما كانت له بعض الأدوار التي تتعلق بشؤون لوجستية في ساحة المعركة.



وبحسب المنصة، فإن صالح كان من بين عناصر "حزب الله" الذين واكبوا كبار قادته في الميدان مثل علي الهادي العاشق.



كذلك، قالت "بلينكس" إنّ صالح ورغم عدم توليه مسؤولية قيادية متقدمة في "حزب الله"، إلا أنه كان واحداً من خبراء الصواريخ وكان له دوره في هذا الإطار خلال معارك حزب الله في سوريا.