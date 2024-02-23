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لبنان

جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: السيارات الكهربائية تحمي البيئة

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:04
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أصدرت "جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان - AIA" بياناً، اليوم الجمعة، أثنت فيه على تجديد المشرّع اللبنانيّ، ضمن موازنة عام 2024، التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم عند استيراد وتسجيل السيارات الهجينة والكهربائية، المعتمد عام 2018.
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واعتبرت الجمعية أنّ القرار يواكب ما تقوم به الدول المتقدمة لتقليل مستويات التلوث، والحفاظ على البيئة، كما وتخفيض الفاتورة النفطيّة، موضحة أنّ "الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة يؤمّن السلامة الفُضلى للمستهلك"، وأضافت: "هذه المركبات تأتي بطبيعة الحال مع بطاريات جديدة، وهي تستوفي كافة معايير السلامة، وتحمي حياة الركاب من الخطر. كذلك، فإنّ الاستثمار في مركبة جديدة يضمن عدم تحمّل المستهلك للكلفة المرتفعة وغير المتوقعة لاستبدال البطارية، المكفولة من المصنّع عبر الوكيل المعتمد لمدّة تتراوح بين  6 و 8 سنوات، واذا طرأ ايّ عطل على البطارية خلال فترة الكفالة، فيتمّ استبدالها بالبطارية المناسبة على نفقة المصنّع في مراكز الصيانة المعتمدة".

ولفتت الجمعية أيضاً إلى أنّ "الاستثمار في السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة ينفي حكماً الخطورة البيئية الكبيرة لتدوير البطاريات عند استبدالها"، مؤكدة أنّ "الشركات اللبنانية المستوردة والرسمية تلتزم تجاه المصنعين العالميين، كما انّها تضمن إعادة التدوير وفقًا للمعايير الدولية الصّارمة".
 
وأوضحت أن "الاستثمار في السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين يؤمن حماية المستهلك وراحة باله"، وأردفت: "تذكّر الجمعيّة في هذا الاطار ما اوردته في بيانها السابق عن ضرورة التّأكّد من وجود كفالة المصنّع الأصلية قبل الشراء. وحدها الشركات المعتمدة، التي تمثل المصنّعين العالميّين في لبنان، تحمي المستهلك عبر كفالة موثوقة، وقطع تبديل اصليّة، والصيانة الدوريّة، والرقابة على الأنظمة الالكترونية، كما وعبر القيام بحملات الاستدعاءات".

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