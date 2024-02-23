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لبنان

بعد تعرّضه للقصف الإسرائيلي.. بلدية بني حيان تعيد فتح مدخل البلدة

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:15
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عملت بلدية بني حيان الجنوبية بإشراف رئيسها يحيى جابر والدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، على فتح مدخل البلدة من جهة وادي السلوقي بعد تعرضه للقصف مساء أمس الخميس من قبل العدو الإسرائيلي، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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