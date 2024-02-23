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لبنان

شهيد جديد لـ "الحزب".. هذا إسمه

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:22
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الجمعة، عن استشهاد محمد حسن طرّاف "أحمد" مواليد عام 1986 من بلدة بليدا في جنوب لبنان.
 
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