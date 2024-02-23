"لا كهرباء" داخل مدينة إسرائيلية.. ما علاقة لبنان؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ مستوطنة كريات شمونة المحاذية للبنان، شهدت إنقطاعاً للتيار الكهربائي لوقتٍ قصير، وذلك تزامناً مع حادثة تسلل طائرات مُسيرة من لبنان باتجاهها.

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ولفتت الصحيفة إلى أنّ إنقطاع الكهرباء جاء بالتوازي مع عملية إعتراض الجيش الإسرائيلي للطائرات التي تم إطلاقها من لبنان، مشيرة إلى أنّ الفرق البلدية خرجت إلى الميدان لإجراء عمليات مسح للأضرار في المنطقة.