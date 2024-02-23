Advertisement

لبنان

"لا كهرباء" داخل مدينة إسرائيلية.. ما علاقة لبنان؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1167509-638442818551659663.jpg
Doc-P-1167509-638442818551659663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ مستوطنة كريات شمونة المحاذية للبنان، شهدت إنقطاعاً للتيار الكهربائي لوقتٍ قصير، وذلك تزامناً مع حادثة تسلل طائرات مُسيرة من لبنان باتجاهها.
Advertisement
 
ولفتت الصحيفة إلى أنّ إنقطاع الكهرباء جاء بالتوازي مع عملية إعتراض الجيش الإسرائيلي للطائرات التي تم إطلاقها من لبنان، مشيرة إلى أنّ الفرق البلدية خرجت إلى الميدان لإجراء عمليات مسح للأضرار في المنطقة.
 
بدورها، أفادت "نجمة داوود الحمراء" أنه حتى هذا الوقت، لم ترد أي إتصالات حول سقوط ضحايا في كريات شمونة نتيجة حادثة الطائرات.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2024-02-23
05:26 | 2024-02-23
05:20 | 2024-02-23
05:00 | 2024-02-23
04:43 | 2024-02-23
04:25 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24