بعد الاعتداء الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا.. هذا ما فعله "الحزب"

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أعلن حزب الله في بيان اليوم الجمعة أنه رداً على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا، شنّ عناصره ‏عند الساعة 09:30 من صباح اليوم، هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وتم إصابته بدقة. ‏