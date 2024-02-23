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لبنان

بعد الاعتداء الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا.. هذا ما فعله "الحزب"

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:42
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الجمعة أنه رداً على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع  المدني في ‏بليدا، شنّ عناصره ‏عند الساعة 09:30 من صباح اليوم، هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وتم إصابته بدقة. ‏ 
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