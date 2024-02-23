طلبٌ على "هاتف مميز في لبنان".. الجميع يعرفه!

عُلِم أنّ بعض تجار بيع الهواتف المحمولة في لبنان، تلقوا طلبات من مواطنين لشراء هواتف "صغيرة" قديمة العهد والمعروفة بإسم "أبو لمبة".

أحد التجار قال إنّ الطلب على هذه الهواتف في هذه المرحلة كان مفاجئاً، ويمكن أن يكون مرتبطاً بناحية أمنية كون هذه الهواتف لا تكون موصولة إلى الإنترنت، في حين أن تعقبها يمكن أن يكون صعباً نوعاً ما مقارنة بالأجهزة الأخرى.