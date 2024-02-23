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لبنان

حادث مروع.. قتيل وعدد من الجرحى على طريق فيطرون (صور)

Lebanon 24
23-02-2024 | 04:25
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وقع حادث سير مروع قبل ظهر اليوم الجمعة بين حافلة مدرسية وسيارة على طريق عام فيطرون- ميروبا (مفرق لاروشا) ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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