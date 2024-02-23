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لبنان

لمحبي التزلّج... هكذا سيكون طقس الـ weekend

Lebanon 24
23-02-2024 | 04:43
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يسيطر طقس مستقر اليوم، على لبنان مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

ويستمر الاستقرار لغاية مطلع شهر آذار المقبل.

ويشهد الطقس تقلبات جوية ضعيفة السبت، مع احتمال تساقط أمطار محلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
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الجمعة:
 
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

السبت:
 
غائم إجمالًا مع احتمال زخات مطر خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٤ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأحد:
 
غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢٢ درجة ساحلًا وبين ٣ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٥ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
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