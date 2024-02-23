قوى الأمن داهمت شقة يسكنها أحد السوريين في جل الديب.. اوقفته فوراً وهذا ما ضبطته

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور عن نشاط أحد المروجين في محلّة جلّ الدّيب.على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تم تحديد هويته، ويُدعى:ي. ز. (مواليد عام ١٩٨٢، سوري)بتاريخ 13-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاّصة في وحدّة الشّرطة القضائيّة ودورية من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مداهمة لمكان إقامته، حيث أوقفته وضبطت كميّة /376/ غ. من مادّة الماريجوانا و/٤٠/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة وأوراق وأكياس من النّايلون، ومعدّة للتّرويج. بالإضافة إلى مبلغ من المال، ناتج عن بيع المخدّرات.التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.