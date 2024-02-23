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لبنان

قرب الحدود مع لبنان... هذا ما فعلته السفن الصاروخيّة الإسرائيليّة اليوم

Lebanon 24
23-02-2024 | 05:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن أسطول السفن الصاروخية على الجبهة الشمالية استكمل هذا الأسبوع مناورة واسعة النطاق.

وأفاد في بيان أن "التدريب حاكى القتال واسع النطاق ومتعدد الأذرع في الساحة البحرية الشمالية. وتم التمرن خلال التدريب على التعاون متعدد الأذرع بين السفن الصاروخية وقوات سلاح الجو، بما في ذلك التمرين المشترك مع السرب 193 الذي يشغل مروحيات العتاليف".
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وذكر أنه "بين شتى السيناريوهات التي تم التمرن عليها: تحييد طائرات مسيّرة من دون طيار، والقدرة على الإنقاذ الجوي من مركبة مائية وتزود سفينة صاروخية بالوقود في عرض البحر". (روسيا اليوم)
 
 
 

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